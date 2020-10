Disavventura a lieto fine per due cercatori di tartufi Si erano persi in località Fontigliano

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto su richiesta dei carabinieri di Montella per due cercatori di tartufi dispersi in località Fontigliano, nel comprensorio del comune di Bagnoli Irpino. I giovani hanno accidentalmente sbagliato sentiero finendo in una zona impervia da cui avevano difficoltà a rientrare da soli, anche a causa di un lieve infortunio di uno dei due. Le squadre tecniche del Cnsas li hanno raggiunti, aiutandoli a risalire il crinale e riaccompagnandoli sul sentiero.