Colpo nella notte, rubati gratta e vinci, sigarette e soldi I ladri hanno svaligiato il Tabacchi di Scampitella

Si riaffaccia la malavita in baronia. Ladri in azione nella notte a Scampitella, nel territorio al confine con la vicina puglia. Una banda di malviventi ha messo a segno un furto all'interno di una tabaccheria del paese. E' successo intorno all'1.30.

I ladri, dopo aver divelto l'inferriata e forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato sigarette, biglietti "gratta e vinci" e denaro contante.

In corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Indagini in corso. Non si esclude che ad agire, come già accaduto in passato in questa zona crocevia dell'irpinia, siano stati malviventi provenienti dal foggiano.