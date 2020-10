Covid, al Moscati la terza vittima in poche ore E' un 66 enne di Quindici. Segue il decesso di un 72 enne di Pago e di un 71enne di Saviano

È deceduto poco fa, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 66enne di Quindici (Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 23 ottobre per un trauma cranico da caduta accidentale. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive, per poi essere trasferito, il 25 ottobre, nella terapia subintensiva della Medicina d’Urgenza. L’uomo era affetto da patologie pregresse.

E' la terza vittima di covid che si registra in poche ore nell'azienda ospedalieera avellinese, la 17esima in due settimane, una preoccpante escalation di morte che ci rstituyisce la misura della crisi sanitaria.

Soltanto questa mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive era deceduto un 71enne di Saviano (Na). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 5 ottobre scorso per una frattura di femore. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato al Covid Hospital. Il 22 ottobre è stato trasferito in Malattie Infettive per essere sottoposto, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza, all’intervento chirurgico al femore, eseguito ieri mattina. Stamane le condizioni del paziente si sono aggravate e a nulla sono valse le manovre per tentare di rianimarlo.

Ieri sera la morte di un 72enne di Pago del Vallo di Lauro (Av)