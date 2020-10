Nusco, 5 positivi nella Residenza per anziani Si tratta di 3 operatori e 2 pazienti

Cinque positivi in una Rsa di Nusco. A comunicarlo, con una nota, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. "Dai tamponi che l' Asl ha effettuato presso l' R.S.A. di Nusco è emersa la positività di 3 operatori e di 2 pazienti residenti nel nostro Comune. Per i pazienti è stato disposto, ed è in corso, il trasferimento presso altre strutture ospedaliere, mentre gli operatori sono stati posti in isolamento. L' Asl, con cui siamo in stretto contatto, sta ricostruendo la catena dei contatti al fine di garantire il contenimento del contagio. Si raccomanda vivamente a tutti i cittadini il rispetto scrupoloso delle norme di protezione individuale".