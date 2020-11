Sorpreso in un bar a giocare alle slot: denunciato Nei guai un sorvegliato speciale nella Baronia

Un uomo sottoposto agli obblighi della sorveglianza speciale è stato sorpreso a giocare alle slot machine all'interno di un bar. E' successo a Castel Baronia. E' qui che l'uomo era sottoposto alla misura di prevenzione. E' stato denunciato dai carabinieri per contravvenuto al divieto di frequentare tali locali pubblici.

La sorveglianza speciale - ricordano i carabinieri - viene applicata alle persone che vengono ritenute pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità e, in particolare, a chi, sulla base di elementi di fatto: debba ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi, si sospetta che viva abitualmente, per la condotta ed il tenore di vita, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, sia sospettato di essere dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.