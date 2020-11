In possesso di armi: due denunce a Calabritto e Castelfranci I controlli della compagnia di Montella

I carabinieri della compagnia di Montella hanno denunciato un 40enne di Calabritto e un 30enne di Castelfranci, ritenuti rispettivamente responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel corso di un servizio perlustrativo, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato a Senerchia alla guida di un’auto, decidevano di approfondire l’accertamento. E all’esito della perquisizione venivano rinvenuti due coltelli a serramanico e un’ascia: opportunamente interpellato, l’uomo non era in grado di fornire una valida giustificazione.

Ravvisando profili di illiceità nella situazione riscontrata, oltre al sequestro dei coltelli e dell’ascia, il 40enne (gravato da vari precedenti di polizia) è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Alla medesima Autorità Giudiziaria è stato denunciato anche un 30enne di Castelfranci che, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri della locale Stazione, veniva trovato nell’illegale possesso di un pugnale con lama a doppio taglio di circa mezzo metro nonché di varie cartucce calibro 12. Sottoposti a sequestro sia l’arma bianca che il munizionamento.