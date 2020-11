In fiamme tir carico di sabbia, caos sull'A16 Nessuna conseguenza per l'autista ma rallentamenti al traffico

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 19 di stasera sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Baiano, subito dopo l'uscita del casello autostradale in direzione Napoli, per un incendio di un autocarro che trasportava sabbia. Le fiamme che hanno interessato la parte posteriore del pesante automezzo sono state prontamente spente evitando che le stesse si propagassero al resto del camion. L'autista diretto nel Napoletano non ha subito conseguenze. Rallentamenti al traffico si sono avuti durante le operazioni di soccorso.