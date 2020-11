Covid: nuovo decesso ad Ariano. Muore 52enne napoletano Sale l'elenco delle vittime in Campania

Nuovo decesso nell'area Covid dell'ospedale Frangipane ad Ariano Irpino. Si tratta di un 52enne di Nola. E' la terza vittima nel giro di pochi giorni nella struttura di via Maddalena.

La situazione all'Area Covid del Frangipane aggiornata a ieri.

Attualmente risultano ricoverati:

7 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

19 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.