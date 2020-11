Muore in area Covid ad Ariano, anziano di Gesualdo Il sindaco Franza nell'aggiornamento da palazzo di città comunica il numero dei positivi

Un 91enne di Gesualdo proveniente da una Rsa di Sturno è morto nell'area Covid dell'ospedale Sant'Ottone Franipane ad Ariano Irpino. E' il quinto decesso dopo i quattro registratisi nella giornata di ieri, riespettivamente di Nola, Castelfranci, Calitri e Ceppaloni.

Il sindaco Enrico Franza intanto nell'aggiornamento da palazzo di città ha ufficializzato il numero dei contagi ad oggi: 104 positivi di cui 15 guariti e 1 decesso. La maggior parte sono asintomatici e qualcuno cn lievi sintomi.

La situazione è monitorata e non preoccupante. Franza si è anche complimentato con i cittadini per il grande senso di responsabilità e ha rivolto un invito ai giovani affinchè continuino ad essere prudenti e a rispettare le regole.

E' di 30 positivi il bilancio tra pazienti e operatori alla Rsa di Savignano Irpino. Un paziente Covid in un'altra residenza per anziani ad Ariano al Minerva e attività di screening immediatamente disposta anche qui da parte dell'Asl come del resto avviene periodicamente.

Situazione seguita con la massima attenzione nell'arianese,Ufita e Cervaro dal direttore generale dell'Asl Maria Morgante di concerto con i sindaci e i relativi Coc.