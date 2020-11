Due nuovi decessi al Frangipane entrambi napoletani Covid-19 non ce l'hanno fatta in rianimazione due uomini di Napoli e Afragola

Due nuovi decessi all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, questa volta nel reparto di rianimazione. Si tratta di un 67enne di Napoli e un 85enne di Afragola. Entrambi affetti da patologie pregresse.

Questa l'attuale situazione nella struttura ospedaliera di via Maddalena: 5 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid, 26 in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. ?

Venerdì intanto su disposizione dell'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante tamponi a tutti i pazienti e personale all'interno della Rsa Minerva