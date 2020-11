Stipula contratti per conto di una donna: 40enne denunciato Le indagini dei carabinieri della stazione di Flumeri

Un particolare caso di truffa è stato smascherato dai carabinieri della Stazione di Flumeri che hanno denunciato un 40enne di Avellino. Tutto è partito quando un’ignara signora si è visto notificare una richiesta di recupero credito da parte di una nota azienda produttrice di caffè, per delle fatture non pagate.

Non esitava quindi a sporgere denuncia ai carabinieri. Gli investigatori, dopo aver escluso che potesse trattarsi di mero errore, hanno avviato le indagini che hanno svelato la procedura truffaldina messa in atto dall’uomo che, riuscito fraudolentemente ad entrare in possesso dei dati della vittima, stipulava senza il suo consenso vari contratti d’acquisto.

All’esito dell’attività d’indagine i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di “Truffa”.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare la responsabilità del soggetto in eventuali ulteriori analoghi fatti.