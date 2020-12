Fermati con la droga, due giovani nei guai A Grottaminarda i controlli dei carabinieri. Fermato anche un minorenne

La pattuglia della stazione di Grottaminarda era impegnata in un servizio notturno predisposto principalmente per la verifica del rispetto delle misure imposte dal governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, quando non è passato inosservato l’anomalo atteggiamento manifestato da due giovani del posto alla vista della gazzella.

È accaduto in nottata a Grottaminarda. I sospetti avuti dai carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale, è stato rinvenuto un involucro con all’interno una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

La droga è stata sottoposta a sequestro e a carico del ventenne, oltre alla segnalazione quale assuntore di stupefacenti, è scattata la prevista sanzione amministrativa per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto. Analoga sanzione anche per il minorenne che era in sua compagnia.