Accattonaggio in tempi di Covid, sanzionati due nigeriani Controlli della polizia municipale lungo le strade e davanti ai supermercati ad Ariano

Nuova violazione amministrativa per mancato rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al Dpcm del 3 novembre scorso.

La polizia municipale non concede sconti ad Ariano. Controlli stamane lungo le strade e davanti ai supermercati. Due cittadini di nazionalità nigeriana giunti in città, rispettivamente da Napoli e Foggia per esercitare l'attività di accattonaggio sono stati intercettati da una pattuglia composta dal maresciallo Alessandro Rossi e dall'assistente capo Valerio Sisto.

I due extracomunitari, privi di autocertificazione sono stati sanzionati e allontanati dal territorio. Nei giorni scorsi era stato segnalata l'attività di accattonaggio molesto proprio nei pressi di un grande centro commerciale. E' la terza sanzione nel giro di pochi giorni da parte della polizia municipale per questa motivazione.