Covid: muore 70enne salernitano in terapia intensiva ad Ariano Un nuovo decesso al Frangipane

Un nuovo decesso causa Covid al Frangipane. Non ce l'ha fatta un 70enne di Nocera Inferiore, ricoverato in terapia intensiva nella struttura sanitaria arianese. Il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi. Si tratta della vittima numero 35 dall'inizio del mese di novembre.

Attualmente nel polo ospedaliero di via Maddalena risultano ricoverati: 1 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 10 su 12 posti letto in medicina Covid, 17 pazienti in Area Covid, di cui 12 su 16 posti letto in medicina e 5 su 10 posti letto in sub intensiva.