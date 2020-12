Accusato di violenza, assolto: erano normali litigi La denuncia della ex moglie nel 2017

Dopo tre anni di iter giudiziari, tra denunce, udienze e testimonianze, si chiude il processo a carico di un giovane di Candida accusato di violenza, minacce domestiche.

Il giudice del tribunale di Avellino ha assolto l’uomo perché il fatto non sussiste. A denunciare l’imputato, sua moglie che aveva dichiarato all’epoca dei fatti, di essere vittima di violenze e minacce da parte del marito. Violenze che - secondo la donna - avvenivano anche davanti ai figlio piccolo.

In questi anni di udienze, invece, l’avvocato Dario Cierzo, è riuscito a smontare il castello accusatorio e in aula davanti al giudice ha dimostrato l’insussistenza del reato e che, non c'era alcuna prova di questi episodi ma che si trattava in realtà di litigi tra una coppia ormai in, fase di separazione. Il pm ha chiesto 3 anni ma il giudice ha accolto la tesi dell'avvocato Cierzo e ha assolto l'imputato.