Ariano, crolla un muro: tragedia sfiorata in centro Due auto centrate dai blocchi di cemento, una resta schiacciata

Un boato durato pochi secondi e la tragedia sfiorata per un soffio. Crolla un muro e travolge due auto, una delle quali diventa cabrio, dopo essere rimasta letteralmente schiacciata dai blocchi di cemento volati giù come fogli di carta.

Salva per miracolo una donna, che solo pochi minuti prima aveva prelevato la spesa dall'auto. Il tempo di rientrare a casa e ha sentito quel forte rumore provenire dall'esterno, quasi come una scossa di terremoto. E' successo in viale Tigli a pochi metri dall'ingresso secondario della villa comunale e piano della Croce.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ariano insieme alla polizia municipale e un tecnico del comune al fine di verificare eventuali competenze in quell'area intermedia tra pubblico e privato.

"Un vero miracolo - ci dice un abitante - poteva essere davvero una tragedia, ma fortunatamente nessuno in quel momento si trovava nel luogo in cui è avvenuto il crollo."