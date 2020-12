Il covid fa un'altra vittima, è una 87 di Avellino Era ricoverata in terapia subintensiva dal 29 novembre. Tre le persone decedute oggi

Il Covid fa un'altra vittima in Irpinia. È deceduta questo pomeriggio, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, una 87enne di Avellino. L’anziana era ricoverata dal 29 novembre in terapia sub intensiva.

All’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati risultano ricoverati 63 pazienti Covid positivi, 7 dei quali in terapia intensiva.

Si tratta della terza vittima della giornata di oggi: altri due pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino sono decedutiin mattinata: si tratta di una 66enne di Mariglianella e un 84enne di San Sossio Baronia.

All'ospedale di Ariano risultano ricoverati: 0 pazienti su 7 posti letto in terapia Intensiva, 7 su 12 posti letto in medicina covid, 19 pazienti in area covid, di cui 11 su 16 posti letto in medicina e 6 su 10 posti letto in sub intensiva.