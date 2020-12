Dramma ad Avellino: anziano si uccide con un colpo di fucile A Bosco dei Preti il tragico gesto di un 75enne

Tragedia a contrada Bosco dei Preti ad Avellino dove un anziano ha deciso di farla finita. Si tratta di un 75enne che si è tolto la vita sparandosi un colpo d’arma da fuoco al viso. Il dramma è avvenuto nella mattinata di ieri.

Un vicino ha fatto scattare l'allarme. Inutili i soccorsi. Una volta arrivati I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto tempestivo l'arrivo degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino che indagano sull’accaduto. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Moscati a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico. Dolore e sconcerto in zona per l'accaduto.