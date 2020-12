Terza vittima del covid in Irpinia, è una 84enne di Ariano Sono tre i pazienti deceduti nella giornata di oggi in provincia di Avellino

Il covid continua a mietere vittime in provincia di Avellino. Dopo i due decessi che si sono registrati in mattinata presso l'azienda Ospedaliera Moscati di Avellino (un 63enne di Monteforte Irpino e un 73enne di Avellino) il terzo decesso arriva dall'area Covid dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Si tratta di una donna di 84 anni di Ariano.

Presso il P.O. “Frangipane”attualmente non risultano ricoverati pazienti in terapia intensiva, mentre sono 9 i posti occupati nel reparto di Medicina Covid e 24 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

L’Asl di Avellino comunica inoltre che da questo pomeriggio è di nuovo operativa la Tac presso al “Frangipane” di Ariano Irpino. Dopo un guasto registrato nella giornata di ieri, questa mattina sono intervenuti i tecnici della ditta manutentrice, che hanno provveduto a ripristinarne il regolare funzionamento. Nelle 24h di stop della Tac, il servizio è stato garantito, in caso di necessità, dalla nuova Tac attiva presso il “Criscuoli” di Sant'Angelo dei Lombardi. L’azienda sanitaria locale e la direzione sanitaria del presidio ospedaliero si sono adoperate prontamente per la risoluzione del guasto alla macchina, limitando al minimo il disservizio per l’utenza.