Villa bunker svaligiata, condannati i familiari del boss Cava Dure condanne per sottrazione dei beni nella villa sequestrata

Alle 14:30 di oggi, nell'aula di Corte di Assise del tribunale di Avellino, il presidente Melone ha letto il dispositivo della sentenza per i fatti relativi alla sottrazione dei beni nella villa Bunker dei Cava di Pago Vallo Lauro.

Severe le pene inflitte dal tribunale di Avellino che ha comminato agli imputati Felicia Cava, Fusco Rosalba, Galeota Lanza Florio e Alfonso Galeota Lanza, tutti difesi dall'avvocato Raffaele Bizzarro, la condanna a 4 anni e 10 giorni di reclusione, a fronte della richiesta di 4 anni e 8 mesi di reclusione avanzata dal pm della Dda di Napoli.

Condanna ad un anno e 4 mesi di reclusione, con beneficio della pena sospesa, per Michele Nappi difeso dall'avvocato Rolando Iorio.

Assolti per non aver commesso il fatto Maria Maddalena Franzese, nuora del boss Biagio Cava, e Antonio Del Genio, rispettivamente difesi dall'avvocato Raffaele Bizzarro e Rolando Iorio. Per questi ultimi la Dda. aveva chiesto la condanna a un anno e 4 mesi. Caduta per tutti gli imputati l'aggravante del metodo mafioso.