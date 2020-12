Cade dalla bici, grave 15enne. Montella prega per Michele Il giovane è ricoverato in gravi condizioni al Moscati

Cade dalla bici, è grave un 15enne. L’incidente è avvenuto nel centro di Montella. Michele era in bicicletta, stava transitando in via Fratelli Pascale, all’incrocio con via Mauro, quando si è trovato davanti un cane che stava attraversando e lui per evitare di investirlo ha fatto una manovra che gli ha provocato la caduta, e purtroppo nel cadere ha battuto la testa. Sembrava, inizialmente una banale caduta, invece Michele ha perso i sensi. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il giovane al Moscati. Michele è stato intubato, i medici hanno definito la situazione molto critica. Purtroppo il giovane ha avuto un arresto cardiaco, il cuore si è fermato per un tempo molto lungo prima della rianimazione e questo ha provocato danni. Dramma di tutta la comunità montellese che in queste ore prega chiedendo un miracolo di Natale.