Auto in fiamme sulla provinciale Monteforte - Taurano L'intervento dei vigili del fuoco

Paura per un incendio sulla strada provinciale Monteforte - Taurano che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendolo in sicurezza. Per l'uomo alla guida oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.