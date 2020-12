Senza corrente e al freddo da ore: l'odissea di Capriglia Situazione drammatica alla frazione Campilonghi. Appello urgente al Prefetto di Avellino

Più di quaranta famiglie isolate senza energia elettrica, tra cui anziani e persone disabili. Un dramma nel dramma alla frazione Campilonghi di Capriglia. Siamo alle porte di Avellino.

E' qui che da ieri sera a seguito di un ennesimo black out elettrico intere famiglie sono letteralmente isolate. Un disservizio che non sembra sia dovuto solo al maltempo che sta imperversando in queste ore in Campania.

Non è la prima volta, ci fanno notare gli abitanti che accade una interruzione elettrica di questa portata. "Ci siamo rivolti persino ai carabinieri, al comune ma la situazione da ieri pomeriggio è invariata - ci dice il figlio di una coppia di anziati - mio padre è disabile, vi lascio immaginare le difficoltà che stanno avvertendo. Sia loro che altre famiglie sono da ieri al freddo in casa, senza neppure avere la possibilità di lavarsi o di caricare un telefonino.

E' una situazione davvero assurda e non sappiamo davvero a chi rivolgersi. A questo punto chiediamo l'intervento urgente del Prefetto vista la gravità della situazione e prima che accada davvero l'irreparabile."