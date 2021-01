Avvia i lavori edili senza autorizzazione: denunciata Nei guai una imprenditrice di Calitri

Proseguono in tutta la provincia i controlli dei carabinieri Forestali finalizzati a garantire il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio. In tale ambito, i carabinieri della stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato un’imprenditrice agricola di Calitri, ritenuta responsabile di aver dato inizio a lavori edili in assenza dell’autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile. Nel corso del controllo gli operanti accertavano altresì che alcune strutture provvisionali

non risultavano autorizzate e pertanto ne veniva disposta la rimozione con apposita ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, emessa dalla competente autorità

amministrativa.