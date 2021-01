Sos a Chi l'ha Visto: apprensione per un 69enne L'uomo si è allontanato da casa ieri sera

Si vivono ore di angoscia in Irpinia per la scomparsa di Domenico Manzo, 69enne muratore in pensione, che vive a Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino. I figli hanno lanciato l'allarme e si sono rivolti anche alla trasmissione Chi l'ha visto? Manzo è scomparso da ieri sera: si è allontanato a piedi e non ha più dato sue notizie. Ha con sé i documenti e il cellulare che però risulta spento. Una telecamera a circa 300 metri da casa lo ha inquadrato mentre si incamminava verso la stazione, dove però passano pochissimi treni, nella direzione del ponte che sovrasta il fiume Sabato. Chi è in grado di dare notizie può rivolgersi alle forze dell'ordine.