Paura e ansia per un 68enne disperso a Prata Principato Ultra Si alza in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno attivato le ricerche per un 68enne, disperso in una località di Montagna di Prata Principato Ultra. I caschi rossi con le squadre speciali, insieme ai carabinieri e volontari, stanno perlustrando l'intero territorio. Si è alzato in volo anche un elicottero del Nucleo regionale di Pontecagnano. A lanciare l'allarme sono stati i familiari che non riuscivano a rintracciare l'uomo. Immesiate sono scattate le ricerche.