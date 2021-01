Dramma a rione Mazzini, donna muore in casa E' accaduto in via Basile. Sul posto la polizia

Choc a Rione Mazzini, ad Avellino, dove in un'abitazione di via Basile una donna di 56 anni è stata ritrovata morta in casa. La signora, con molta probabilità, ha perso l'equilibrio ed è caduta, battendo la testa al pavimento. In casa con lei c'era la sorella che non ha potuto far altro che chiamare immediatamente i soccorsi. Nell'appartamento in pochi minuti è arrivata un'ambulanza con gli operatori del soccorso a bordo. Il medico di turno ha cercato di rianimarla, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche il medico legale, la dottoressa Carmen Sementa, che ha accertato la sua morte. Sul posto per le indagini del caso gli agenti della polizia di Avellino. La salma è stata trasferita all'obitorio del Moscati per l'esame autoptico.