Scomparso a Prata, l'appello dei figli a Chi l'ha visto La figlia Romina rivolge un accorato appello attraverso le telecamere Rai

Sono trascorsi ormai 5 giorni dalla scomparsa di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra allontanatosi da casa la sera dell’otto gennaio. Era uscito per fare una passeggiata ma non è più tornato. La famiglia è disperata ieri attraverso la trasmissione Chi l’ha visto ha lanciato un nuovo appello per ritrovare l’uomo. In questi giorni le ricerche non si sono mai fermate, sono stati battuti boschi, zone impervie e con le squadre speciali è stato scandagliato il fiume Sabato che attraversa il comune di Prata Principato Ultra. Le indagini affidate ai carabinieri continuano, si studiano gli ultimi spostamenti dell’uomo.

La telecamere installate nei pressi della stazione del paese riprende la sagoma dell’uomo la sera di venerdì, un minuto dopo c’è un’auto con i fari accesi ferma nello stesso punto. Una strana coincidenza. E può c’entrare qualcosa con la misteriosa sparizione di Domenico Manzo?

I figli sono disperati e ieri attraverso la trasmissione di Raitre rivolgono un appello diretto al papà, di ritornare presto a casa perché sono preoccupati.