Incendio in appartamento, danni ma nessun ferito Paura a pochi passi dal municipio

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata, sono intervenuti a Pietrastornina in via San Rocco, non molto distante dal municipio, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un'abitazione del posto. Il tempestivo arrivo della squadra ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni ad un solo locale. Al momento dell'incendio non c'erano persone all'interno dell'abitazione.