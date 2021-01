Il plenum Csm: Airoma è il nuovo procuratore di Avellino Anche a Palazzo dei Marescialli c’è stata un’indicazione unanime per il magistrato

Il Plenum del Csm ha votato all’unanimità la nomina a Procuratore della Repubblica di Avellino di Domenico Airoma. Così come era avvenuto per la V Commissione, via libera, dunque, nel pomeriggio, alla sua nomina anche da parte del Plenum, ora si attende l’insediamento a nuovo capo dell’Ufficio Giudiziario di piazza D’Armi.

Nominato nel 1989, è stato dal marzo 1990 sostituto alla Procura presso la Pretura Circondariale di Avellino. Qui si è occupato di edilizia ed urbanistica, di inquinamento idrico ed atmosferico, di criminalità economica ed amministrativa.

E’ stato, inoltre, applicato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli alla Procura di Avellino in un processo, oggetto di avocazione da parte del citato superiore ufficio. Nel novembre 1993 è stato trasferito, quale sostituto, alla Procura presso il Tribunale di Napoli. E’ stato assegnato, dapprima, alla Sezione competente per i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, e, quindi, dal 1998, alla Direzione Distrettuale Antimafia. Durante lo svolgimento delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha coordinato numerose riunioni con i colleghi delle Procure territoriali ricadenti nelle aree geo-criminali di propria competenza, al fine di avviare utili collegamenti investigativi e consentire una rapida e proficua circolarità di informazioni.