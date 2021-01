Covid: ancora un decesso in Irpinia Non ce l'ha fatta una donna di Calabritto. Ben 12 casi positivi a Montoro

Covid, la settimana si chiude con un nuovo decesso in Irpinia. Non ce l'ha fatta una 82enne di Calabritto. L'anziana è morta durante il trasporto verso il pronto soccorso ospedaliero. La malcapitata è stata poi trasferita in obitorio.

Intanto al polo ospedaliero Frangipane risultano ricoverati: 5 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 0 su 12 posti letto pazienti in medicina Covid, 7 pazienti in area Covid, di cui 4 su 16 posti letto in Medicina e 3 su 10 posti letto in sub Intensiva.

Stamane intanto il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante è tornata ad Ariano nella struttura del Frangipane per dare il via alla seconda dose di vaccino a tutti dipendenti. Nei prossimi giorni sono in arrivo nuove forniture. A marzo invece ad un anno esatto dall'inizio della pandemia l'attenzione di concentrerà sulle categorie a rischio e gli ultraottantenni.

E intanto sono 91 i casi positivi di oggi in Irpinia. Preoccupa Montoro con 12 persone risultate positive al Covid. 1.402 i tamponi effettuati.

- 4, residenti nel comune di Ariano Irpino,

- 3, residenti nel comune di Atripalda,

- 7, residenti nel comune di Avella;

- 8, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Castel Baronia;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 5, residenti nel comune di Flumeri;

- 7, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 2, residenti nel comune di Montefalcione;

- 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 1, residente nel comune di Montemiletto;

- 12, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

- 2, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 2, residenti nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

- 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

- 4, residenti nel comune di Scampitella;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Taurasi;

-8, residenti nel comune di Vallata.