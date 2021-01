Giallo sulla scomparsa di un collaboratore scolastico irpino Si cerca disperatamente un 34enne di Grottaminarda sparito nel nulla in Valcamonica

Da ieri sera non si hanno più notizie di Domenico Carrara, 34 anni, collaboratore scolastico in servizio a Berzo Inferiore, originario di Grottaminarda in Irpinia.

A dare l'allarme è stato il Comune di Bienno, paese in cui risiede con questo messaggio:" Da ieri sera si sta cercando una persona. Dalle ultime notizie in nostro possesso è uscito ieri dicendo che avrebbe fatto una camminata, ma non è più tornato a casa. Chi avesse informazioni utili le faccia prevenire ai carabinieri di Esine."

Stando alle informazioni raccolte sembrerebbe che l'uomo si sia recato nella giornata di ieri sul Monte Cerreto. La Valcamonica in questi giorni è interessata dalla presenza di neve, freddo e valanghe. Stamane la sua assenza è stata subito notata da docenti e studenti a scuola dove non è mai arrivato.

Ha lavorato anche al Ruggero II di Ariano Irpino e la sua famiglia risiede a Grottaminarda. Persone perbene e riservate da ieri sera con il fiato sospeso per questa inspiegabile scomparsa.

Lo stanno cercando carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, volontari ed esperti del soccorso alpino. Istituita da stamane l'unità di crisi ma al momento del 34enne irpino nessuna traccia.