Ricerche senza sosta ma Domenico non si trova Filo diretto tra i comuni di Bienno e Grottaninarda

Il Comune di Grottaminarda sta mantenendo un filo diretto con il Comune di Bienno, coinvolgendo anche la Protezione Civile campana e la Prefettura di Avellino nel caso dovesse presentarsi la necessità. «Ho nuovamente parlato al telefono con il Sindaco di Bienno – spiega il sindaco Angelo Cobino – Le ricerche procedono a tappeto e domani saranno indirizzate verso ulteriori zone.

Ho riferito al sindaco Massimo Maugeri della telefonata con la dirigente della Protezione Civile della Campania, Claudia Campobasso e con il Prefetto di Avellino, Paola Spena, per raccogliere la loro disponibilità a dare un aiuto nella ricerca sul posto se necessario. Mi ha detto che dispone di tutte le risorse umane e professionali possibili, ringraziando molto per la nostra costante vicinanza istituzionale e personale.

A Bienno è presente anche il nostro concittadino Mauro Orlando che ha cercato di portare conforto alla famiglia di Domenico. Quest'ultima è consapevole della affettuosa vicinanza dell'Amministrazione comunale e di tutta la Comunità di Grottaminarda. In questo momento denso di preoccupazione e di ansia esprimiamo intensa solidarietà alla famiglia e tanta gratitudine al sindaco, all'amministrazione comunale, alla comunità di Bienno e alle squadre di forze dell'ordine e volontari per tutto quello che si sta facendo in Lombardia per trovare il nostro Domenico». Chi avesse informazioni utili le faccia pervenire al Comune di Bienno 0364 40001 int. 1 o ai Carabinieri di Esine 0364 466649