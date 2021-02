Dimentica il ferro da stiro acceso, esplode l'incendio A Lacedonia. Fortunatamente nessun ferito.

È di natura accidentale l’incendio che qualche ora fa è divampato in un appartamento di edilizia popolare di rione Vittorio Emanuele III, a Lacedonia. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione ed i Vigili del Fuoco. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Bisaccia e un'autobotte dalla sede centrale, le quali stanno ultimando le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza delle famiglie residenti nello stabile. La famiglia che occupava l'appartamento interessato dell'incendio è riuscita a mettersi in salvo e al momento non si registrano persone coinvolte.