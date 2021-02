Fermati con la droga al casello autostradale: nei guai Un 50enne un 20enne del mandamento bloccati dai carabinieri di Baiano

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano che hanno denunciato un 50enne ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In nottata, i carabinieri hanno bloccato all’uscita del casello autostradale di Baiano l’autovettura con a bordo gli uomini, entrambi del Mandamento baianese e già noti alle Forze dell’Ordine.

Il loro anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. L’immediata perquisizione ha permesso di rinvenire tre involucri di cocaina (per un peso complessivo di circa un grammo e mezzo) in possesso dell’uomo, sottoposti a sequestro unitamente alla modica quantità di hashish detenuta dal ragazzo.

A carico del 50enne è scattata denuncia. Il ventenne è stato invece segnalato alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti.