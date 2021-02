Con la pistola irrompe nel negozio: terrore in viale Italia Sul posto la polizia e i carabinieri. Rubati telefoni, 2000 euro in contanti e schede telefoniche

Entra con una pistola nel negozio di telefonia, paura e terrore in viale Italia. Secondo quanto raccolto dalle due giovani dipendenti del negozio Wind 3 Store, intorno all'una meno un quarto, un uomo di bassa statura, è entrato nel negozio minacciandole con l'arma. Le ragazze ancora sotto choc hanno raccontato che l'uomo armato di una pistola ha preso i soldi contenuti nella cassa, circa duemila euro in contanti, telefoni cellulari e schede telefoniche, poi è fuggito. Molto probabilmente fuori ad attenderlo un suo complice. Subito dopo il colpo, le due ragazze sono uscite in strada chidendo aiuto. Una di loro è in stato di choc ed è stata accompagnata al vicino bar per farla riprendere. A quell'ora viale Italia era piena di gente, tra scuole e rientro a casa dei lavoratori. Sul posto la polizia e i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei cittadini e delle due ragazze. Le indagini affidate alla polizia che avrà il compito di ricostruire la dinamica. Proprio in quel punto sono installate le telecamere di sicurezza della città che presto saranno analizzata dagli inquirenti.