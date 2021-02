Distribuiva letame illegalmente, agricoltore nei guai a Lioni Controlli anche in un’autofficina di Carife

I carabinieri della stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà l’amministratore unico di una locale azienda agricola del posto, ritenuto responsabile del reato “gestione illecita di rifiuti”, per aver illecitamente gestito i reflui dell’allevamento: nello specifico lo stesso distribuiva letame a privati cittadini in assenza di documenti di trasporto e comunicazione sugli effluenti di allevamento, così come previsto dalla normativa vigente.

Per analogo reato è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria anche l’amministratore unico di un’autofficina di Carife: all’esito del controllo eseguito dai Carabinieri delle stazioni Forestale di Castel Baronia e Mirabella Eclano è stato accertato che l’area di pertinenza dell’officina e il piazzale antistante la struttura erano privi di idoneo sistema di trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale che per la naturale pendenza defluivano in un terreno adiacente. E per questo motivo è scattata la denuncia per il titolare.