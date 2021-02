Guida senza patente, trentenne di Lioni denunciato Era recidivo alla stessa violazione

I carabinieri della Stazione di Lioni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per “Reiterazione nella guida senza patente” un trentenne del posto, già sanzionato per la stessa violazione.



Nello specifico, nel corso di un servizio disposto dal Comando Provinciale e finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, il giovane è stato nuovamente sorpreso alla guida di un’auto senza la patente di guida.



Alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.