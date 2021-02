Autocarro in fiamme a Montemiletto, paura per il conducente Le fiamme partite dal vano motore

I Vigili del fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi, sono intervenuti a Montemiletto in contrada Acquacalda, per un incendio che ha interessato un autocarro in transito. Le fiamme partite dal vano motore del veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area. Ma i minuti precedenti all'arrivo dei caschi rossi si sono vissuti momenti di panico. Infatti il conducente, accortosi della fuoriuscita di fumo dalla parte anteriore, ha arrestato il mezzo e ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore che aveva indotazione nel mezzo. Ma durante questo tentativo l'autocarro ha ripreso la sua marcia finendo fuori strada, senza pero' coinvolgere le auto ferme in coda. Per il conducente nessuna conseguenza, ma il mezzo è andato completamente distrutto. A causa l'incendio con molta probailità, un corto circuito. Le operazioni di spegnimento del fuoco sono durate un poì di tempo e la circolazione in quel tratto di strada è stata momentaneamente interrotta. Tutto è ripreso alla normalità dopo qualche ora.