Auto in fiamme sull'A16, paura per il conducente Traffico in tilt all'altezza di Monteforte Irpino. Le fiamme spente dai vigili del fuoco

Ancora un'auto in fiamme nel tratto dell’A16 Baiano Avellino, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Avellino. Mancavano solo tre chilometri all’uscita Avellino Ovest, Subito dopo la galleria, una vettura, una Citroen C3, ha improvvisamente preso fuoco. Tanto spavento per il conducente che, appena si è reso conto del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha arrestato la marcia. Il veicolo in pochi minuti è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno spento le fiamme.

Sono arrivate anche due pattuglie della polizia che hanno disciplinato il traffico veicolare. L’incendio che non ha causato danni a persone, ha comunque causato notevoli rallentamenti. Si è creata una coda lunghissima di auto. Le fiamme sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza. Il traffico ha ricominciato a defluire normalmente dopo circa un’ora. Purtroppo non è la prima volta che quel tratto è teatro di incendi di autovetture. Il tratto in salita, con molta probabilità, mette sotto sforzo i motori delle auto che facilmente prendono fuoco.