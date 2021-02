Ladri in azione in due villette ad Ariano Gli imprendibili hanno colpito ancora

Hanno colpito ancora e questa volta in due villette isolate di contrada Santa Barbara appartenenti a due fratelli. Michele ed Antonio Grasso. Il primo si era allontanato momentaneamente e il secondo non era in casa. Tutto come sempre studiato alla perfezione.

Cercavano soldi, ma alla fine hanno messo a soqquadro entrambe le abitazioni portando via oro ed altri oggetti. Un'operazione durata poco più di mezzora. La figlia di uno dei proprietari ha sentito il cane abbaiare ma non si è accorta di nulla. Quando suo padre è rientrato, con ogni probabilità i ladri erano ancora in casa. Tant'è che è stato notato uno strano fascio di luce. Stessa dinamica dei furti avvenuti qualche settimana fa in contrada Torana.

Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire l'accaduto ed avviare le relative indagini. Ma degli imprendibili, nessuna traccia. Il bottino è in via di quantificazione. La zona in questione non è la prima volta che viene visitata dai ladri.

L'estate scorsa i malviventi presero di mira una villetta, mentre il proprietario era in vacanza e negli anni scorsi si è dovuto fare ricorso persino alle ronde.