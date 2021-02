Quell'asfalto saponetta che continua a mietere incidenti Violento scontro tra due auto ad Ariano in località Ottaggio: bilancio 2 feriti

Il punto è sempre lo stesso, superata la zona Perazzo, tra Ottaggio e Turchiciello lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. Un asfalto saponetta che continua a mietere incidenti.

E' di oggi pomeriggio l'ennesimo scontro semi frontale che solo per un soffio non è finito in tragedia, avvenuto durante un forte acquazzone. Da un lato l'enorme quantità di acqua mista a fango e dall'altro il manto stradale ad altissimo rischio e assai scivoloso.

Due le auto coinvolte nel violento impatto, una fiat panda 4x4 e una golf Cabriolet. In ospedale sono finiti un 26enne e 64enne entrambi di Ariano.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti, fortunatamente non gravi al pronto soccorso del Frangipane. A ricostruire la dinamica dell'incidente gli uomini della polizia municipale. Sul posto anche i carabinieri per effettuare il servizio di viabilità ed evitare ulteriori conseguenze agli automobilisti in transito, in entrambe le direzioni, Napoli e Foggia.