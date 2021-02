Operaio di Ariano cade da un’altezza di circa 7 metri Grave incidente sul lavoro in Irpinia a Paternopoli

Incidente sul lavoro. È accaduto oggi a Paternopoli. L’operaio edile, 30enne di Ariano Irpino, stava effettuando una gettata di calcestruzzo quando è caduto da un’altezza di circa 7 metri. Prontamente soccorso, il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri della compagnia di Montella. Accertamenti sono in corso per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari hanno già raccolto alcune testimonianze sul luogo in cui è avvenuto l'incidente.

Fortunatamente le condizioni dell'operaio non sarebbero gravi. Un volo tremendo che avrebbe potuto provocare conseguenze davvero molto gravi, tant'è che si è gridato al miracolo. Attualmente è sotto osservazione nella struttura ospedaliera avellinese.