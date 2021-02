Rischia di essere travolto da acqua e fango in un sottopasso Paura per un automobilista nelle campagne a nord di Ariano

Rischia di essere travolto dall'acqua in un sottopasso ferroviario. Paura per un automobilista di Greci alla guida della sua fiat punto. E' successo in località Cupamorte ad Ariano Irpino lungo la strada comunale che conduce alla 90 bis verso la valle del Miscano.

Momenti di forte concitazione per l'uomo, un 40enne che bloccato in quell'inferno tra acqua e fango dopo lo straripamento di un torrente, a casua delle intense precipitazioni, è riuscito da solo a mettersi in salvo prima di essere totalmente travolto dalla piena. Fortunatamente non ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie ma lo spavento è stato notevole.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Ariano, insieme a due pattuglie dei carabinieri. Sono stati i volontari Aios impegnati in prima linea in queste ore su più fronti, ad accompagnare il malcapitato direttamente a casa. La vettura è stata recuperata dalla piena e messa in sicurezza.