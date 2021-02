Festa tra studenti a Bologna: multato ragazzo avellinese IL giovane studente tra gli otto sanzionati

C'era anche un giovane studente di Avellino tra gli studenti multati a Bologna per una festa in casa. Musica e schiamazzi hanno 'tradito' otto studenti universitari sanzionati dai carabinieri per aver organizzato una festa in un appartamento in via Petroni, nel cuore di Bologna.

I militari sono intervenuti verso le 3 dopo alcune segnalazioni di rumori, musica e schiamazzi che provenivano da un appartamento, causando disturbo ai residenti. Ad avvisare i militari, ieri, sono stati alcuni condomini disturbati dai rumori che provenivano dall'abitazione. Gli studenti, di eta' compresa tra i 22 e i 25 anni (originari di Bologna, Piacenza, Venezia e Avellino), sono stati sanzionati per 400 euro ciascuno per non aver rispettato le norme anti-Covid.

Nel corso dei servizi svolti ieri dall'Arma per verificare il rispetto di queste norme, complessivamente sono state identificate 720 persone e controllati 536 veicoli e 127 esercizi pubblici. Una decina in tutto le persone sanzionate per aver violato l'obbligo di indossare la mascherina, il divieto di spostarsi tra le 22 e le 5 o il distanziamento sociale, come per il caso della festa.