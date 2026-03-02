Sorpreso mentre parla con altro che ha in casa droga e fogli con nomi e numeri Grottaminarda: denunciati dai carabinieri 50enne già ai domiciliari e 36enne di Fontanarosa

Sono entrambi stati denunciati dopo essere stati sorpresi dinanzi all'abitazione di uno di loro che si trova agli arresti domiciliari per droga.

Nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono finiti un 50enne di Grottaminarda ed un 36enne di Fontanarosa che, secondo una prima ricostruzione, i militari hanno notato mentre parlavano dinanzi all'abitazione del primo, che a quel punto avrebbe lasciato cadere a terra un involucro di circa 20 grammi contenente cocaina, mentre l'altro avrebbe infilato le mani nel pantalone.

Immediato il controllo, con una perquisizione, anche nella casa del 50enne, che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 2mila euro in contanti, tre cellulari ed un artificio pirico. La perquisizione è stata poi estesa anche al 36enne, all'auto con la quale era arrivato a Grottaminrda e alla sua casa.

Un lavoro che ha permesso di scovare una dozzina di palline con cocaina, un bilancino di precisione, bustine di plastica ed alcuni fogli sui quali erano riportati nomi e numeri di telefono. Il tutto è stato sequestrato, al pari di un cellulare. Per i due uomini, difesi dall'avvocato Michele Ciruolo, è scattata la denuncia in una indagine diretta dal ssostituto procuratore di Benevento Marilia Capitanio.