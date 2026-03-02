Monteforte Irpino, parco Loffredo: interrogazione in consiglio Richiesta urgente tavolo di confronto

Sulla situazione del Parco Loffredo, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini (altalene inutilizzabili, servizi igienici chiusi, manutenzione del verde e videosorveglianza), la minoranza consiliare è intervenuta formalmente presentando un’interrogazione alla maggioranza.

L’iniziativa, promossa dal capogruppo del gruppo consiliare, Rosa De Sapio della lista Scegliamo Monteforte, mira a ottenere chiarimenti puntuali su gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionamento dei servizi dell’area verde, portando la questione all’attenzione ufficiale del consiglio comunale.

Contestualmente, è stata richiesta l’istituzione di un tavolo di confronto con la maggioranza per affrontare in modo organico i temi dell’apertura del parco, della gestione e della programmazione degli interventi manutentivi, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e condivise.

Negli ultimi giorni, la De Sapio ha inoltre sollecitato il sindaco per l’apertura della palestra all’aperto in via Taverna Campanile, struttura già realizzata ma non ancora fruibile, riscontrando disponibilità e attivazione immediata da parte del primo cittadino.

"L’azione della minoranza si inserisce in una linea improntata a responsabilità istituzionale e concretezza, affinché gli spazi pubblici rappresentino luoghi sicuri, curati e pienamente accessibili alla comunità montefortese".

