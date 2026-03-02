Avellino: +3 sulla zona playout ed è la vigilia del match con il Venezia Ruocco del Mantova sbaglia il rigore e sono tre i punti di vantaggio dei lupi sul posto playout

Nell'ultimo match della ventisettesima giornata di Serie B pari con il risultato di 1-1 tra il Mantova e la Carrarese. Virgiliani avanti dopo pochi secondi con Bragantini, ripresi da Hasa al minuto 80 e poi, a pochi istanti dal termine, Ruocco ha sbagliato il penalty della vittoria. Traversa colpita dal dischetto per la punta del Mantova che spreca l'occasione di raggiungere a quota 29 la Reggiana e la Sampdoria. L'Avellino, a quota 30, apre la settimana che porta al turno infrasettimanale con il +3 sulla zona playout. Domani (ore 20) i lupi saranno ospiti del Venezia che guida la classifica con il Monza. I lagunari sono reduci dal pari firmato a Bolzano (1-1 con il Sudtirol). Ballardini ritrova Sounas dopo il turno di squalifica, ma ha perso Palmiero per il quinto giallo in campionato rimediato nel pari a reti bianche con la Juve Stabia. Ammonito anche Besaggio che raggiunge Patierno, Cancellotti e Palumbo nell'elenco dei calciatori in diffida. Clicca qui per i risultati e la classifica.