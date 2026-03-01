Orrore nelle campagne irpine: trovato cane impiccato ad un albero Indagini in corso da parte dei carabinieri

Si indaga alla frazione Montaperto di Montemiletto, dove i carabinieri allertati da una segnalazione hanno rinvenuto un cane, impiccato ad un albero in un fondo agricolo.

Un gesto di crudeltà inaudita che al momento non ha un responsabile. L'animale di taglia media non avrebbe micro chip. Sul posto oltre alle forze dell'ordine il servizio veterinario dell'Asl di Avellino che ha fatto giungere sul luogo una ditta incaricata per lo smaltimento.

Non è escluso che possa essere disposta l'autopsia per stabilire con esattezza le modalità del decesso. Indagini che mirano ad individuare i responsabili della brutale azione. Gesti del genere che purtroppo non sono nuovi in Campania e anche in provincia di Avellino.

I carabinieri rivolgono un appello a chi eventualmente abbia visto qualcosa, a non restare in silenzio e a denunciare anche in forma anonima l'accaduto, al fine di fornire dettagli utili all'attività d'indagine.