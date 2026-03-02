Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Vittoria che ci rende felici"

"È una serata che ci rende davvero felici. Vincere una partita del genere, contro la capolista, ha un valore enorme". Così il coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, si è espresso dopo la vittoria contro la Carver Roma. "Abbiamo preparato questa sfida con grande attenzione nelle ultime settimane e l’inserimento di Kmetic è stato importante: gli faccio i complimenti per l’impatto straordinario avuto stasera. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Ma i miei complimenti vanno a tutto il gruppo, perché ognuno ha dato un contributo fondamentale. La squadra sta cambiando volto e, soprattutto, sta iniziando a credere con convinzione nel lavoro che facciamo ogni giorno. Ci godiamo questa vittoria, ma sappiamo che già da domani dovremo pensare a confermarci nelle prossime partite".
Super impatto di Kmetic nel roster
"Con un uomo in più nelle rotazioni dovremo essere bravi a gestire le energie: il campo, come sempre, sarà il giudice sovrano delle nostre scelte. - ha aggiunto Dell'Imperio - Le gerarchie iniziano a delinearsi, ma il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti. La regular season è ancora tutta da giocare e i playoff rappresentano un campionato a parte. Ringrazio il presidente e gli sponsor per avermi messo a disposizione un roster completo e di grande qualità”. Mercoledì sera (ore 20) la Scandone sarà ospite dello Step Back Caiazzo a Caserta per il recupero della ventunesima giornata.